Woningen in Utrecht bijna op, kopers wijken uit naar randgemeenten

De woningmarkt in Utrecht droogt op. Het aantal te koop staande huizen daalt, evenals de verkopen, terwijl de prijzen niet langer scherp stijgen. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van makelaarsorganisatie NVM en een nadere analyse van Brecheisen Makelaars. Veel kopers zoeken hun heil elders, in omliggende plaatsen.

Het aantal verkochte huizen is volgens de NVM in de stad Utrecht in een jaar tijd met 6,5 procent gedaald, bij appartementen en hoekwoningen was de daling zelfs bijna twee keer zo groot. Bij goedkope woningen, tot 200.000 euro is de daling zelfs veertig procent. Volgens de makelaarsorganisatie is dit vooral te verklaren uit het ontbreken van huizen in deze prijsklasse. De NVM ziet steeds meer mensen op zoek naar een betaalbare woning uitwijken naar de randgemeenten.

Dieptepunt

Volgens Brecheisen Makelaars kelderde in de stad Utrecht het aantal te koop staande woningen tot een historisch dieptepunt. Het aantal tussenwoningen met een bord 'te koop' op de gevel daalde de afgelopen drie maanden met een derde.

Ook uit cijfers van huizenwebsite Funda van de NVM blijkt dat minder mensen dan vorig jaar daar op zoek waren naar een huis in de stad Utrecht en juist meer aan de oostkant van de stad: in De Bilt, Zeist en Bunnik. Daar daalde het aantal transacties weliswaar ruim negen procent, maar bleef de prijsstijging tot zeven procent beperkt.

Gemiddeld is de regio ten oosten van de stad Utrecht overigens de meest prijzige met een gemiddelde transactieprijs van 374.000 euro. Dat vindt zijn verklaring deels in het grote aantal extreem dure huizen in deze regio. Een appartement in Utrecht kost in Utrecht gemiddeld 218.000 euro terwijl daarvoor in de regio Zeist maar 195.000 euro neergeteld hoeft te worden.

Segment