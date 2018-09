Woningnood buitenlandse studenten: 666 euro voor kamertje StayOkay mét vijf anderen

‘Hoofdbu­reau Utrecht blijft continu open’

17:29 Het inzetten van beveiligers vanwege personeelstekort op politiebureau Paardenveld is geen voorbode voor nachtelijke sluiting, zoals politievakbond ACP en de Nederlandse Politie Bond vrezen. Dat stelt Liesbeth Maas, politiechef in de stad Utrecht: ,,De intentie is juist om het bureau in de nacht open te houden voor publiek.’’