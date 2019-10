Woningzoekende Mary (60) uit Vleuten is het zat en maakt statement: ze zet haar verlamde man op straat

Brand in ijssalon van broer van bedreigde cafébaas uit Veenendaal

12:39 Bij ijssalon Puur Tamminga aan de Kerkewijk in Veenendaal is in de nacht van dinsdag op woensdag brand geweest. Zeer waarschijnlijk is deze aangestoken. Eigenaar Piet Tamminga, broer van de bedreigde horecaondernemer Sytse Tamminga, zit met de handen in het haar. ,,Geen idee wie dit gedaan kan hebben.”