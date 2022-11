Woon je in Zeist en wil je jouw grofvuil laten ophalen? Dat is vanaf deze datum niet meer gratis

MET VIDEO De ‘tijger’ die in Post­NL-de­pot rondliep, bleek kat van Wijmie (77) te zijn: ‘Hij gaat nergens meer heen’

Tussen de pakketten in het PostNL-depot in Almere werd maandag een ‘soort van tijger’ gevonden. Het bleek de Bengaalse kat Richard te zijn, die baasje Wijmie van Hornsveld (77) uit Soest al zeven dagen kwijt was. ,,Echt een kippenvelmoment”

17 november