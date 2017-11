Woonstichting Jutphaas wil Nieuwegeins gezin uit hun woning zetten

Vergunningen niet op orde, eethuis Pasha in Vianen dicht

21:48 In opdracht van burgemeester Groeneweg van Vianen is Eethuis Pasha aan de Voorstraat per direct gesloten. De exploitant is herhaaldelijk verzocht om de juiste stukken te verstrekken om hem de benodigde vergunning te kunnen verlenen. Dit is niet gebeurd.