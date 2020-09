Wordt Alexander Pechtold (of een andere D66’er) burgemeester van Utrecht?

Aan kandidaten voor de burgemeesterspost in Utrecht bij D66 in ieder geval geen gebrek. Uit een overzicht dat de provincie Utrecht deze week bekendmaakte, blijkt dat er tussen de 27 sollicitanten zes sociaal-liberalen zitten. Wie zou dat kunnen zijn? Misschien Alexander Pechtold, klinkt het in D66-kringen. De oud-politicus en voormalig burgemeester van Wageningen doet op dit moment een ‘opruimklus’ bij het CBR. Volgens bronnen is het logisch dat hij interesse heeft. ,,Het burgemeesterschap is een manier om politiek relevant te blijven. Uiteindelijk wil iedere politicus dat.’’