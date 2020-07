Worstverkoper Rob (70) is al 40 jaar cultheld bij FC Utrecht: ‘Ik word zelfs in Griekenland en Spanje herkend’

In Culemborg kun je wonen in het histori­sche pand van deze in Frankrijk beroemde actrice

17:00 Ruim veertig jaar geleden werd het pand aan de Goilberdingerstraat 3-5 voor sloop behoed en sindsdien geldt het als een van de pareltjes in de Culemborgse binnenstad. Actrice Maruschka Detmers, groot geworden in Frankrijk, kocht in 2017 de helft van dit rijksmonument om van daaruit te onderzoeken hoe Nederlands ze nog is. Nu is ze toe aan een volgende stap.