‘WOZ bezwaarbureautjes rieken naar oplichterij’

WOZ Bezwaarbureautjes

Met succes heb ik op het BGHU spreekuur van de gemeente De Bilt 43 duizend euro van mijn WOZ beschikking af gekregen. Nu ga ik 45 euro per jaar minder betalen. Dus de WOZ bezwaarbureautjes die adverteren met honderden euro’s korting op de WOZ beschikking (en waar zij zelf zo 600 euro voor opstrijken ) moeten al gauw 300.000 van de WOZ beschikking afkrijgen om aan hun belofte te kunnen voldoen.. Nu wil het geval dat de gemiddelde WOZ waarde per 1 januari 2022 315.000 euro was. Dus die WOZ bezwaarbureautjes claimen de WOZ waarde tot 15.000 euro te kunnen verminderen? Dat riekt naar oplichterij! Er is wel een voordeel als zij dat voor elkaar krijgen. De woningmarkt ligt dan weer voor iedereen open, want dan is niet iedereen even rijk maar wel even arm.

Henk de Kroon

De Bilt