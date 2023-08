Yamas! Een tafel vol Griekse mezze bij deze nieuwe zaak aan de Drieharingenstraat

Ook in oorlogs­tijd kan je kiespijn krijgen: oud-tand­arts Frans Bernink (74) biedt verlich­ting voor Oekraïners

Doorgaans wordt de meest basale tandzorg geboden aan projecten in Afrika of Zuid-Amerika. Maar deze week vertrekt vanuit Houten een tandartswagen naar de zwaar getroffen regio Cherson in Oekraïne, waar de bevolking naast de verschrikkingen van de oorlog nu eenmaal ook te maken kan krijgen met ongemakken als kiespijn.