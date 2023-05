Yes, het is weekend! 5 x leuke dingen doen in Utrecht

COLUMN Jerry denkt aan zijn pas overleden vader als hij op het Domplein staat: ‘Oorlog speelde altijd mee’

Mijn vader had nog één wens: hij zou graag de Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte bijwonen. Een licht morbide verzoek, in de wetenschap dat hij zelf niet lang meer te leven had. Maar daar gingen we, mijn vader, mijn zus en ik, op naar Den Haag.