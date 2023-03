Yes! Roltrappen op Utrecht Centraal doen het na lange tijd allemaal weer

Pop-up ontmoe­tings­plek moet reuring terugbren­gen in winkelcen­trum Het Rond in Houten

Om de leegstand tegen te gaan en levendigheid te behouden in het noordelijk deel van winkelcentrum Het Rond in Houten, opent hier donderdag pop-up ontmoetingsplek De Spot. Het moet een plek worden voor ontmoeting en activiteiten. Er is een kidsclub, er zijn werkplekken en overlegplekken, er staat een pooltafel om te ontspannen.