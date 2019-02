Youness (33) droomt van een gezin, maar heeft daarvoor wel een donornier nodig

5 x nieuwe terrassen in Utrecht

16:33 Februari of niet: met temperaturen rond de 15 graden is het terrasseizoen wat ons betreft officieel geopend. In Utrecht hebben we terrassen aan het water, verborgen terrassen, terrassen in de avondzon en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toe aan een nieuwe plek om heerlijk in de zon te zitten? Lees dan door want we hebben wat nieuwe terrassen in Utrecht op een rijtje gezet.