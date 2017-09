YouTuber Joy (14) vraagt fans te doneren aan Ronald McDonald Huis

Joy, die meer dan meer dan 500.000 abonnees heeft op haar YouTube-kanaal, roept haar fans op om haar tijdens een Meet & Greet te ontmoeten op het TINA-festival in Duinrell en ‘nachtzoentjes’ te doneren voor kinderen in het ziekenhuis. ,,Haal lege flessen op, lak nagels voor andere meiden, bak een taart of verzin een andere actie zodat zieke kinderen een nachtzoen kunnen krijgen van hun ouders”, zegt ze in haar video.

Het Ronald McDonald Huis is blij met de jongerenambassadeur en haar sympathieke actie. “Joy maakt ons zichtbaar bij de jeugd en dat is heel waardevol”, zegt assistent-manager Natasja de Leeuw. “Het heeft ook duidelijk impact op de jongeren in Huis en in de Huiskamer. Toen Joy een dag kwam helpen in de Ronald McDonald Huiskamer hadden veel meiden daar enorm naar uitgekeken. Ze is echt een bekend gezicht onder jongeren. Ze hebben de hele dag geknutseld, gekletst en gelachen. Later op de middag heeft Joy ook de afdelingen van het WKZ Utrecht bezocht, want niet iedereen was in staat om naar de Huiskamer toe te komen. Kortom, het is een dame met het hart op de juiste plaats. Hartverwarmend dat ze nu op het TINA-festival opnieuw voor ons in actie komt.”