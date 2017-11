Zaalverhuurbedrijf Het K-sjot aan Oudegracht per direct gesloten

Schippers woest over 'be­schul­di­gin­gen van doping'

19:06 Dafne Schippers (25) is laaiend op oud-hockeyer Jacques Brinkman. Volgens de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is de voormalige middenvelder van Oranje in zijn column vandaag in De Telegraaf veel te ver gegaan.