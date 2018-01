Zakaria C. in beroep na veroordeling voor ‘schietpartij’ bij de Reünie in Zeist

Video Scholieren Kanaleneiland één dag de baas bij Picnic

14:05 Als scholier zelfvertrouwen tanken en ideeën opdoen voor een baan in de toekomst. Waar kan dat beter dan bij een hypermodern bedrijf als Picnic, dat zelf nog piepjong is? Twee leerlingen van de Da Costaschool in Utrecht waren vandaag even de baas bij de boodschappenbezorger.