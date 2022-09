Zakcentje verdienen? Wie wil, kan in dit winkelcentrum één dag een winkel beginnen

Gratis maandver­band en tampons voor arme inwoners Nieuwegein: ‘Het verschil tussen wel of geen brood’

Eén op de negen vrouwen kan geen of met heel veel moeite maandverband of tampons kopen. Zij vangen hun menstruatie bijvoorbeeld op door middel van washandjes of verband. Daar moet een einde aan komen, vindt de gemeente Nieuwegein. Daarom heeft zij, als eerste gemeente van de regio, een regeling getroffen: iedereen met een Stadspas kan gratis ongesteldheidsproducten komen halen.

