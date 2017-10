Zakencollege IJsselstein is rond, wethouders donderdag voorgedragen

Het nieuwe zakencollege in IJsselstein is rond. Het bestaat uit Inge Nieuwenhuizen, Peter Doesburg en Ad de Regt, drie onafhankelijke wethouders.

De drie nieuwe wethouders worden donderdag door de fracties van VVD, CDA, PvdA en de Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ) voorgedragen aan de gemeenteraad.

Peter Doesburg

Peter Doesburg (69) is geboren en getogen in IJsselstein. Hij heeft als hoofd provinciaal financieel toezicht lokale overheden gewerkt en daarna als treasurer bij de provincie Utrecht. Doesburg is tussen 2006 en 2010 al eens voor de PvdA wethouder financiën in IJsselstein geweest en heeft nog diverse bestuursfuncties. Hij is gehuwd, vader van twee kinderen en opa. Doesburg zal zich vooral richten op de portefeuille financiën.

Inge Nieuwenhuizen

Inge Nieuwenhuizen (52) is de afgelopen zeven jaar wethouder geweest in Voorschoten. Met voorkeur voor het openbaar bestuur op gemeenteniveau. Ze is moeder van drie studerende kinderen en woont in Voorschoten. Zij zal zich met name richten op de portefeuille UW, de samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort.

Ad de Regt

Ad de Regt (59) is dertig jaar actief als onder andere bestuurder, consultant, mediator, lobbyist en coach/trainer, met name bij gemeenten, zorg- en onderwijsorganisaties. Sinds 1997 verricht hij die werkzaamheden vanuit zijn eigen onderneming. Van 2014 tot september 2016 was hij wethouder Sociaal Domein en Financiën in de gemeente Oudewater. Als wethouder van IJsselstein zal hij in elk geval de portefeuille Sociaal Domein voor zijn rekening nemen. De Regt is getrouwd en heeft drie kinderen.