Zangeres Anita Meyer actief voor Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Zware tijd

Anita Meyer laat weten zeer vereerd dat zij als ambassadeur een bijdrage mag leveren aan het Prinses Máxima Centrum. ,,Wanneer je in dit ziekenhuis moet verblijven, is dat natuurlijk een enorme zware tijd. Niet alleen voor het kind dat ziek is, maar ook voor de broertjes, zusjes en (groot)ouders. Er is veel geld nodig voor onderzoek en om de kwaliteit van leven voor kinderen met kanker in de toekomst te verbeteren. Met natuurlijk als doel dat zo min mogelijk kinderen aan kanker zullen overlijden.’’