Zangvogels vallen dood uit de lucht in De Bilt: ‘Het gaat maar door’

Stress en prestatie­druk onder jongeren neemt flink toe: Utrechtse ouders houden bijeen­komst

Aanstaande woensdag houden ouders in Leidsche Rijn een bijeenkomst over stress en prestatiedruk onder jongeren. Uit een recent onderzoek van HBSC blijkt dat in 2011, 16 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs veel druk ervaarden door schoolwerk, en dat dit in 2021 is opgelopen tot 45 procent.

17 oktober