Zeehond gespot in de Lek bij Vianen

het was fantastisch Theater­voor­stel­lin­gen over en door familie in Overvecht: ‘Volgens mij gaat ze heel persoonlij­ke dingen vertellen’

21:01 Elk weekeinde bruist het van grote en kleine evenementen in stad en regio. In de rubriek Het was fantastisch! bezoeken we één van deze activiteiten. Vandaag gaat verslaggever Indra Jager naar Theater Dichtbij: de familie-editie in Overvecht in Utrecht.