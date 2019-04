Zeehond in de Lek wordt niet opgevist: ‘Als hij in bananenvorm ligt, gaat het goed’

VideoDe zeehond die gisteren in de Lek bij Vianen werd gespo t is gezond en dus is er voorlopig geen reden om 'm uit de Lek te vissen, zegt Zeehondencentrum Pieterburen. „Een zeehond in zoet water is niet ongewoon, al zien we het de laatste jaren wel steeds minder.”

„Op het beeldmateriaal dat we van het dier hebben zien we dat de 'Lekhond' er gezond uit ziet. Een goede speklaag, geen wondjes en het dier ligt in de 'bananenvorm': z'n kop en staart reiken naar boven, de buik aan de zijkant. Genoeg tekenen dat het goed gaat met het dier", vertelt Michael Bakker Paiva, strandingscoördinator van Pieterburen. Bij hem komen alle meldingen binnen van mensen die een gestrande zeehond hebben gespot.

De eerste melding over deze Viaanse bezoeker kwam maandag al. „De Lek heeft geen sluizen waardoor deze zeehond makkelijk door kon zwemmen en in Vianen uit kon komen. Het zou kunnen dat het dier uit Hoek van Holland komt, en dus langs Rotterdam, via Schoonhoven naar Vianen zwom. Vroeger kwam dat veel vaker voor, maar doordat meer wateren door sluizen worden gereguleerd zien we het nu minder.”

Quote Totdat ‘ie zelfstan­dig weer terug zwemt, blijft de zeehond in de Lek. Michael Bakker Paiva, Strandingscoördinator Pieterburen

Zoetwatervisje

Anders dan wat veel mensen denken, kunnen zeehonden prima overleven in zoet water. En dat het dier helemaal alleen is, is ook geen probleem. „Zolang hij genoeg vis kan vangen is het beestje tevreden, ze lusten wel een zoetwatervisje. Het zijn geen erg sociale dieren, zeehonden zijn graag alleen.”

Het zeehondencentrum blijft de status van het dier in de gaten houden via alle foto's en video's die ze toegestuurd krijgen. Ze grijpen pas in als ze het niet meer vertrouwen, of als het dier wél binnen de sluizen terecht komt en niet meer zelfstandig terug kan zwemmen. „Totdat ‘ie zelfstandig weer terug zwemt, blijft de zeehond in de Lek.”

Eerder ook al 'Lekhonden’

De gespotte zeehond is niet de eerste in de Lek: In 2011 werd tot twee keer toe een exemplaar bij Vianen gezien. Een van de zeehonden werd een maand nadat hij voor de eerste keer was gespot, dood gevonden in de Lek bij Vreeswijk. In augustus 2015 bereikte een jonge zeehond de gracht in de Utrechtse binnenstad. Het beest, dat werd vernoemd naar atlete Dafne Schippers, werd gevangen en uitgezet in de Noordzee.