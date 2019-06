Zeehond overnacht op woonark van Coby in Breukelen: ‘Hier had hij een best plekje gevonden’

Ineens lag-ie er. Op het ponton in het zonnetje. Buurman Kees zag hem als eerste. ,,Netty, er ligt een zeehond achter je woonark’’, riep hij. Netty: ,,Ik dacht dat hij me voor de gek hield. Ik heb teruggeroepen of hij soms last had van een zonnesteek.’’

Maar er lag maandagavond dus echt een zeehond op het ponton achter Netty’s woonark in de Oude Aa vlak bij Breukelen. ,,Als je een geluidje maakte, dan keek hij naar je omhoog. Hij bleef er rustig bij liggen, die had daar een best plekje gevonden.’’

Buurvrouw Coby heeft er ook foto’s van gemaakt. Een poezelig dier lijkt het wel, dat je met grote ogen aankijkt. Niet eens bang, of zo. ,,Maar ik heb ook weleens gelezen dat ze heel hard kunnen bijten. Het blijven toch roofdieren’’, zegt Netty. ,,Dus we zijn maar een beetje op afstand gebleven.’’

Mak

Maandagavond heeft Coby eerst maar eens gebeld met de dierenambulance. ,,Want ja, wat moet je doen als je een zeehond vindt? Dat weet je natuurlijk niet. Daar zeiden ze: ‘Gewoon met rust laten, die zwemt vanzelf wel weer verder‘. Het dier zag er ook niet ziek of mager uit, en vis zit er meer dan genoeg in de Oude Aa. Dus dat advies hebben we maar opgevolgd.’’

Volledig scherm De ringelrob in de buurt van Breukelen. © Kees Slinger

Achteraf bleek het te gaan om de ringelrob die zondag opdook bij een sluis in De Kwakel (Noord-Holland). Coby: ,,Het zeehondencentrum Pieterburen was naar het dier op zoek. Ik heb ze vanochtend gebeld, ze waren heel blij met onze melding. Ze willen hem vangen en terugbrengen naar de Noordzee, waar hij hoort. ‘Had maar eerder gebeld’, zeiden ze. Want ineens was-ie ook weer weg. Ze waren net te laat. Zo mak als hij hier lag, hadden hem zó kunnen meenemen.’’

Koppie

Netty: ,,Ik ben vanochtend om 04.30 uur nog even gaan kijken. Toen lag het dier er nog. En een paar uur later zag ik hem wegzwemmen. Hij dook het water in, zijn koppie kwam nog een keer boven, hij spoot een beetje water in de lucht, en toen zwom hij weg.’’

Linksaf loopt de Oude Aa dood. Het dier ging rechtsaf, richting Kockengen, richting kanaal en de Vecht. ,,Het is maar te hopen, dat ze het dier alsnog weten de vinden.’’