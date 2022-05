Zeist begint vandaag aan rookvrij maken bushokjes: ‘Zo kan iedereen ongehinderd met de bus’

De gemeente Zeist wil met dit initiatief bijdragen aan een rookvrije generatie. ,,Ieder kind heeft het recht rookvrij op te groeien. Met speeltuinen, scholen en sportparken zijn we al begonnen. Het moet normaal worden dat plekken waar kinderen komen rookvrij zijn”, zegt Angèle Welting, wethouder gezondheidszorg en sport. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met vervoerders Syntus en Qbuzz.

Een sigaret opsteken tijdens het wachten op de bus? Dat kan in 2022 niet meer in Utrecht en Nieuwegein

De rookvrije bushokjes zijn te herkennen aan de Rookvrij-stoeptegel. Ook hangt er in het bushokje een poster om aan te geven dat het een rookvrije zone is.

Het rookvrij maken van de leefomgeving, waaronder bushokjes, staat in zowel in het Sport- en Preventieakkoord ‘Samen naar een gezond en sportief Zeist’ als in de mobiliteitsvisie van de gemeente. ,,Op deze manier kunnen kinderen en ook degenen die niet in de tabaksrook willen of kunnen staan, ongehinderd met de bus’’, zegt Wouter Catsburg, wethouder mobiliteit.