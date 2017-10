Zeist gaat het voor de wind: inwoners profiteren

UMC doet ver­volg­on­der­zoek naar 'risicovloer'

20:41 Het UMC doet een vervolgonderzoek naar de vloer van het Hijmans van den Berghgebouw, waar de faculteit Geneeskunde in gehuisvest is. Aanleiding is de ontdekking dat het gebouw dezelfde vloerplaten heeft als de in mei ingestorte parkeergarage in Eindhoven.