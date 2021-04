Zeist geeft 15.000 euro aan 5G-actiegroep: 'Wat wij niet kunnen voelen, kunnen andere mensen best voelen’

Verontwaar­di­ging over horecawan­de­ling die eindigde in boeteregen: ‘Had dit niet anders gekund?’

14:21 De politiek in Stichtse Vecht heeft geen goed woord over voor de boeteregen die afgelopen weekeinde is neergedaald op horeca-ondernemers in Maarssen. De burgemeester is op het matje geroepen, om tekst en uitleg te geven over de gang van zaken.