Zeist geeft 15.000 euro aan inwonersgroep tegen straling: 'Wat wij niet kunnen voelen, kunnen anderen best voelen’

Roeland snapte niks van Chinese filosofie (en zijn vrouw ook niet), maar wint nu een prijs met kinderboek

15:22 Hoe maak je gedichten over een ingewikkelde Chinese filosofie begrijpelijk? Door een vertaling voor kinderen te schrijven. Roeland Schweitzer uit deed dat met het boek Tao Te Tjing, een boek over zingeving en spiritualiteit. Zware kost misschien, maar voor kinderen (en ook hun ouders) is het eenvoudig een boek over vrede en vreugde.