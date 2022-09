Zeist heeft een nieuwe kinderburgemeester: de 9-jarige Yehailey Adawde

Disney, Lufthansa, de grote hotels: iedereen eet van dit bestek uit Nederland

Wie in een vliegtuig of hotel, pretpark of op een cruiseschip in welke uithoek van de wereld ook zijn bestek omdraait, zal verrast zijn: grote kans dat er wordt gegeten met mes en vork van de familie Gerritsen uit Zeist. Ofwel van Sola. Want wat opa Marius 100 jaar geleden begon, is al lang niet meer een lokale fabriek in ‘nieuw zilver’. ,,We leveren zelfs bestek aan Disney.”

