Zeist krijgt jaarlijkse holocaustherdenking mét nazaten van joodse inwoners: ‘Belangrijker dan 4 mei’

Hoe Joden vanuit een fietsen­zaak in Zeist uit handen van de Duitsers werden gered (dankzij NSB-speld­je)

Geen wonder dat de kinderen Leijte hun leven lang al bekend zijn met de verzetsdaden van hun ouders en opa. Vanaf zijn allereerste ademteug was broer Gerrit Marinus Harry Leonardus immers al verbonden met de mannen die vanuit de fietsenwinkel aan de 2e Dorpsstraat Joodse onderduikers hielpen. Maar vanaf vandaag is ook voor de rest van Zeist duidelijk wat ze hebben betekend.

5 mei