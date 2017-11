Zeist maakt zich geen zorgen over lange wachttijden in jeugd-GGZ

Op het moment van dit onderzoek, in oktober, waren er negentien jeugdigen met psychische aandoeningen in Zeist die wachtten op jeugd-GGZ. In het onderzoeksrapport geeft de gemeente aan dat er in de eerste helft van dit jaar ongeveer 900 lopende zorgtoewijzingen voor jeugdigen uit Zeist zijn. Inzage in het totaal aantal jeugdigen dat in de eerste helft van dit jaar heeft moeten wachten op zorg geeft de gemeente niet.

Spoed

Als de hulp die een jeugdige nodig heeft echt spoed heeft, is wachten niet nodig, stelt de gemeente. ,,Een verwijzer betrekt, indien nodig, een professional op het zorggebied om een inschatting te maken of het verantwoord is dat een jeugdige aan het wachten is en of er overbruggingszorg nodig is’’, vertelt Ruud Paauw, woordvoerder bij de gemeente Zeist. ,,In de praktijk gebeurt dit vaak in overleg met de jeugd-GGZ-aanbieder waar de jeugdige naar wordt doorverwezen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan hier eveneens een rol in spelen.’’



Ook stelt de gemeente dat er in crisisgevallen nooit sprake is van een wachttijd. ,,Bij het eerste contact met de zorgaanbieder wordt een professionele inschatting gemaakt of wachten op intake verantwoord is.’’ Volgens de gemeente is er daarom geen reden tot zorg omtrent wachttijden in de jeugd-GGZ.