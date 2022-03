Zeist stemt bekende gezichten met voorkeur in de raad

Voor Grinwis klonk afgelopen tijd de slogan ‘Hou Aat in de raad’– en niet voor het eerst. Met succes dus. Hetzelfde behaalde Esther Kant bij Seyst.Nu. Daar levert de nummer 2 Tijmen Visser zijn plek in ten gunste van de vrouw die voor een groep Zeistenaren bekend is als een van de beheerders van de Facebookgroep Zeist, die inmiddels zo’n 11.000 leden telt.

Zelfs GroenLinks is verbaasd dat ze de winnaar zijn in Zeist: ‘We hadden gehoopt even groot te blijven’

Bij de ChristenUnie/SGP eist Annet Ploeg haar plek op ten koste van Julian Wassink, die sinds afgelopen najaar fractievoorzitter in de gemeenteraad was voor de partij.

Wie zeker terugkeert is Carlo Fiscalini van Nieuw Democratisch Zeist. ,,429 voorkeurstemmen geeft daar alle reden toe”, zegt hij. In december trad hij terug als fractievoorzitter in de gemeenteraad na controversiële uitspraken over corona en de holocaust. Maar op voorhand was volgens hem al bekend dat hij zou terugkeren in de raad bij voldoende stemmen.