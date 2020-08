Zeistenaar Mark (44) kocht een tram en toverde ’m om tot vakantiehuis: zo zie dat eruit

Wie tegen de verbouwde tram aanloopt, op een campingterrein in Vuren (dicht bij Gorinchem), waant zich even in niet-Nederlandse sferen. Het opgeknapte tramstel staat in haar volle glorie in de koele schaduw op het gras. De tram ziet eruit alsof-ie ieder moment weg kan rijden – en toch wordt erin geleefd. De passagiersstoelen zijn omgeruild voor knusse slaapruimtes, het voertuig is uitgebreid met een overdekte ‘leefruimte’: dromenvangers, kussentjes en een glas-in-lood-raam inbegrepen. ,,Een beetje Efteling, een beetje station, een beetje beachtent”, grapt Martje Fraaije (39), de partner van Wasserval.