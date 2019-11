Zeistenaren opgescheept met grote berg zand voor de deur...waar ze niet aan mogen komen

Vorig jaar werd Merijns kunstbeen gestolen: hoe gaat het nu met hem?

18:30 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: paralympiër Merijn Koek (29), wiens sportprothese vorig jaar uit zijn auto in Utrecht gestolen werd.