Zeister gezin ontsnapte aan de dood; afpersers gooiden ’s nachts brandende fakkel naar binnen

Op dit landgoed in Culemborg zit een van de beste vergader­plek­ken van Nederland

15:17 Ze moeten hun eerste lustrum nog vieren, maar toch is evenementenlocatie Vrij in Culemborg nu al een absolute topper in de branche. Dinsdag werd medeoprichter en exploitant Moniek Spruit, die evenals al haar collega’s in de sector noodgedwongen haar werk heeft moeten stilleggen, verrast met de Nationale Meeting Award 2020. Een opsteker in barre tijden, vindt ze.