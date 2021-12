Zeldzame goudjakhals dood gevonden in de berm bij A28 Zeist

Langs de A28 in Zeist is vrijdag een overleden goudjakhals gevonden. Het zeldzame dier is door onbekende oorzaak om het leven gekomen.

De afgelopen jaren is de goudjakhals enkele keren gespot in Nederland. Eerder dit jaar maakt een Groningse boer de eerste bewegende beelden van het roofdier op Nederlandse bodem. Het dier komt voornamelijk voor in Oost-Europa, maar duikt dus ook steeds vaker in Duitsland, Nederland en Denemarken op.

Onderzocht

De goudjakhals die vrijdagavond in de berm langs de A28 bij Zeist werd gevonden, lag daar vermoedelijk al een paar dagen, aldus boswachter Kees Oostenbrink van het Utrechts Landschap. Volgens de boswachter is er één melding bekend van een goudjakhals in de provincie Utrecht.

Het beestje in de bossen van Zeist is meegenomen en zal worden onderzocht. De goudjakhals is erg schuw en wordt niet vaak gespot. Het dier is een alleseter, maar jaagt het liefst op muizen en hazen.

