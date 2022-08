Zelf honkbalde Frans (1947 – 2022) niet, maar tóch was hij van grote waarde voor UVV

Het liefst had hij nog een bepalend sportduel bijgewoond van zijn cluppie. Een kampioenswedstrijd of zo. Maar dan had hij langer moeten wachten en zijn dierbaren hadden wel in de gaten dat hij geen maanden meer te leven had. Dus werd hij nog geen twee weken voor zijn overlijden, een gevolg van uitgezaaide longkanker, via Stichting Wens Ambulance Nederland het honkbalveld opgeholpen.