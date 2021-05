Zelfs artsen verbazen zich over machine die hart overleden donor buiten lichaam laat kloppen: ‘Verbazingwekkend’

Waarom het maar niet lukt om een nieuwe plek voor het Ronald McDonald Huis te vinden

29 april Het Ronald McDonald Huis, een verblijf voor ouders, broertjes en zusjes, van ernstig zieke kinderen, is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie. Maar wie denkt dat een verblijfplaats met zo’n grote maatschappelijk waarde zo gevonden is, heeft het mis. Donderdagavond praat de politiek voor de zoveelste keer over het onderwerp. Vijf vragen over dit moeizame proces.