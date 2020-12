Zelfs fietsers moeten straks de spits mijden: zó druk is het inmiddels in Utrecht

Sinter­klaas­druk­te in de binnenstad? ‘We doen het best goed in Utrecht’

5 december Zorgt de naderende pakjesavond voor een extra drukke zaterdag in de binnenstad? Nou, nee. Op de bekende drukke plekken als het Vredenburg, de Steenweg en het kruispunt voor de Bijenkorf was het zo nu en dan vol, maar echte drukte bleef uit. „We kunnen voorzichtig concluderen dat we het best goed doen in Utrecht.”