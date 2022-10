Zélfs Herman den Blijker kan restaurant Miro niet redden: ‘Van 800 naar 2800 euro aan energiekosten’

Bestuurder raakt van de weg en overlijdt na botsing tegen boom in Vianen

Op de Helsdingse Achterweg in Vianen is maandagmiddag rond half vijf een ernstig ongeluk gebeurd. Die auto raakte van de weg en botste op een boom. Het slachtoffer, een man uit Vianen, is met hulp van de brandweer uit het voertuig geholpen en later ter plekke overleden.

3 oktober