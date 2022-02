Zelfs kinderen in groep 8 gebruiken deze illegale ‘nicotinezakjes’: ‘Het is een zorgwekkende trend’

‘Troep’, noemt Bram van de Ridder van tabakszaak In ‘t Vosje op de Nobelstraat in Utrecht het spul. ,,Ik heb het even verkocht hoor, die nicotinezakjes, maar meteen uit de schappen gehaald toen het verboden werd”, zegt hij. ,,Het is nu een trend, maar ik snap er maar weinig van. Jonkies zijn er geïnteresseerd in. Ik heb het zelf wel eens geprobeerd, maar het brandt gigantisch. Het is een soort alternatief voor het roken, zeggen ze.”