Zelfs ná haar dood kreeg kinderarts Meta nog bedankbrieven van haar patiënten van vroeger

Hoe start je als afgestudeerd dokter een kinderartsenpraktijk op in een voor jou vreemde stad? Aan de Telderslaan in Kanaleneiland hing Meta Schraagen een naambordje op met de tekst ‘Kinderarts - behandeling op afspraak’, maar haar agenda bleef vrij leeg. Daar bedacht ze iets op: Meta liet twee patiënten op hetzelfde tijdstip komen, waardoor iemand moest wachten en de indruk bestond dat het een drukke goedlopende praktijk was. En inderdaad, er kwamen meer patiënten. Maar dat was vooral ook omdat Meta een zeer kundig kinderarts was.