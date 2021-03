Zelfs toen Ton werd ontslagen was ie nog vriendelijk: ‘Oh, prima, kan ik morgen al stoppen?’

VAN WIEG TOT GRAF Bert accepteer­de zijn naderend sterven, maar zijn kinderen mochten hem niet ziek in bed zien liggen

23 februari In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Bert van Soeten (1966 - 2020). De muzikale Utrechter had graag een hit song geschreven, maar deed ook zijn werk als tandtechnicus met heel zijn hart.