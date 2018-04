Zembla-verslaggever uit UMC gezet bij lezing over misstanden in ziekenhuis

Verslaggever Ton van der Ham van televisieprogramma Zembla is vanmiddag in het UMC Utrecht aangehouden wegens huisvredebreuk. Van der Ham wilde opnamen maken tijdens de eerste Adrienne Cullenlezing over de blunder van het ziekenhuis die haar fataal zal zijn.

Het ziekenhuis stond niet toe dat Van der Ham de lezing integraal zou vastleggen, maar bood hem aan de spreekster na afloop te interviewen, zegt UMC-woordvoerder Eric Trinthamer. „Daarna werd ik gebeld dat hij in het wilde weg mensen aan het ondervragen was. Dat kan niet in een ziekenhuis en dat was ook niet de afspraak.”

Volgens Trinthamer is de Zembla-verslaggever vervolgens door beveiligers meegenomen en in afwachting van de politie in een kamer apart gezet.

Eindredacteur Norbert Reintjes van Zembla noemt het optreden van het ziekenhuis bizar. „Ton is door vijf beveiligers hardhandig beetgegrepen en een arm op de rug gedraaid.” De verslaggever verbleef aan het begin van de avond nog op het hoofdbureau van de politie in Utrecht.

Misstanden

Zembla bracht ruim twee jaar geleden misstanden in het UMC Utrecht aan het licht. Het ziekenhuis had dodelijke calamiteiten verzwegen en er heerste een angstcultuur, met name op de afdeling KNO.