Zes gewonden bij wéér een tramontsporing: ‘Als je niet oplet, word je gelijk gegrepen’

videoOp de Roerdomplaan nabij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein vond woensdagochtend iets voor 08.30 uur een aanrijding plaats tussen een tram en een personenauto. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De tram is ontspoord.

Volgens de politie raakten vier mensen licht gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen zijn met lichte verwondingen naar de huisarts. De tram is volledig uit de rails gelopen en op een perron terechtgekomen.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Meerdere omstanders meldden dat de bestuurder van de auto mogelijk was afgeleid door een aantal overstekende eenden. Toen zij haar kind, die bij haar in de auto zat, hierop wilde wijzen, zou ze per ongeluk door rood zijn gereden.

Het is de derde keer in korte tijd dat in de regio Utrecht een ongeluk gebeurt met een tram. Vorige maand ontspoorde ook een tram bij het St. Antonius Ziekenhuis. De trambaan was pas net hersteld. Een maand eerder ontspoorde een tram op de Uithoflijn.

Donderend geraas

Een Nieuwegeiner, die al dertig jaar aan het spoor woont, vertelt hoe hij werd opgeschrikt door een donderend geraas dat klonk alsof er een container met een klap naar beneden op straat viel. Hij zag ook de bovenleidingen van de tram kronkelen en heen en weer zwiepen. ,,In al die jaren is hier eigenlijk nooit wat gebeurd. Ik heb me wel eens afgevraagd of je de bel wel altijd hoort rinkelen als je in de auto zit, maar het is op de kruising altijd goed gegaan. Tot vanochtend.’’

Een andere omstander wijst erop dat de tram uit een soort ‘zwart gat’ de bocht om komt gereden met flinke snelheid. ,,Als je dan niet oplet en je rijdt per ongeluk door rood, dan wordt je gelijk gegrepen.’’

Lagevloertrams

In al die jaren dat de sneltram rijdt in Nieuwegein was deze nog nooit ontspoord, totdat de nieuwe lagevloertrams op de rails kwamen. Omstanders spreken het vermoeden uit dat de nieuwe trams veel lichter zijn dan de oude en om die reden sneller uit de rails lopen. Maar volgens woordvoerder Ron van Dopperen van de provincie Utrecht, eigenaar van de trams, valt dat nog te bezien. ,,We hebben daar na de eerste ontsporing bij de Galgenwaard onderzoek naar gedaan, compleet met simulaties. Daaruit bleek dat ook andere lagevloertrams onder die omstandigheden ontspoord zouden zijn. Dus één op één is die relatie niet onmiddellijk te leggen, maar ik sluit zeker niet uit dat we na het derde voorval deze ochtend opnieuw een onderzoek zullen doen.’’

Woensdag en donderdag rijden er geen trams op het betreffende traject. Er worden bussen ingezet. De schade aan het spoor, de tram zelf en de halte Roerdomplaan is ‘echt fors’, zegt Van Dopperen. Onderzocht wordt ook of de verkeerslichten goed hebben gewerkt en of de bestuurder inderdaad door rood is gereden zoals verschillende omstanders vertellen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De berging is inmiddels begonnen. Volgens de politie kan dit enige tijd duren.

Volledig scherm In Nieuwegein is een tram ontspoord na een aanrijding met een personenvoertuig © Koen Laureij

In maart ontspoorde een tram op de Uithoflijn. Bekijk hieronder de beelden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.