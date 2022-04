Zes jaar cel en tbs geëist tegen verdachte (29) van serie aanrandingen in Utrecht

Gewonde hulpverle­ners weer thuis na ontploffin­gen Bilthoven, onderzoe­ken naar oorzaak begonnen

De eerste onderzoeken naar de oorzaak van twee explosies in een flat in Bilthoven zijn begonnen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt vrijdag de situatie ter plekke. Donderdag is de Arbeidsinspectie al geweest. De gewond geraakte hulpverleners zijn weer thuis.

12:28