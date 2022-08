Zestien meldingen van ‘ongelijke behandeling’ na toewijzen sociale huurwoningen aan statushouders

Toornstra valt in de smaak bij FC Utrecht: ‘We komen je terughalen, vriend’

Jens Toornstra (33) is terug bij FC Utrecht. En dat valt te merken. In aanloop naar het duel met Ajax van morgenmiddag gaat het vooral over hem. ,,Ik ben nog té veel liefhebber om op de bank te zitten.”

26 augustus