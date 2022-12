Zestig 55-plussers spelen theatervoorstelling over het kerstdiner, mét alle ongemakken die daarbij horen

Utrechtse horecaon­der­ne­mers winnen belangrij­ke prijs: ‘Hebben hét antwoord op personeels­te­kort’

Zes Utrechtse ondernemers zijn door het horeca-vakblad Entree uitgeroepen tot Horecaondernemers van het Jaar. Eén van hen is Wichert van Rijn (37), eigenaar van onder meer The Streetfood Club, Ruby Rose, Tiny Parks, The Rum Club en Vegitalian. ,,Dit is voor ons de belangrijkste prijs die je kunt winnen.”

29 november