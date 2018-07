Zestig aanleunwoningen ontruimd vanwege grote brand in Breukelen

Bij het wooncomplex zijn tientallen ambulances uit de wijde omtrek aanwezig. Onder meer vanuit Leiden, Blaricum, Hilversum en Amsterdam zijn ambulances opgeroepen om de ouderen te helpen. Veel bewoners worden uit het pand gedragen om vervolgens gecontroleerd te worden op rookschade. Er zijn bovendien twee traumahelikopters aanwezig. Het is onduidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. De brand is ontstaan in een van de aanleunwoningen op de eerste verdieping. De woningen daar worden door brandweerpersoneel gecheckt op rook en eventuele brandhaarden. Bij het verzorgingshuis zijn veel omstanders aanwezig. Ook is er veel familie die zich zorgen maakt over de bewoners.

Brandlucht

De brand is inmiddels onder controle, maar vanwege de vele rook in het gebouw gaat de brandweer wel verder met ontruimen. Er worden ook ruiten ingeslagen om de rook uit het pand te laten ontsnappen. Het is onduidelijk of de bewoners vanavond hun huizen weer in kunnen. De brandlucht is in de omgeving stevig te ruiken.