Zestig jaar later ontmoet Utrechter Jan Zwart (68) de vrouw die hem redde van de verdrinkingsdood

,,Ik hoorde dat er iemand verdronk en hup, ik ben er zo ingedoken”, vertelt de 79-jarige Aly van Veen dapper. Het is vrijdagmiddag en ze staat in de lange gang van verzorgingstehuis Lambert Melisz in Westzaan. Wat ze niet ziet is dat Zwart, buiten haar zicht, voorzichtig de ruimte binnensluipt. ,,Hallo Aly”, klinkt het dan zachtjes. Veen slaakt een korte kreet. Enkele seconde later valt het tweetal elkaar glunderend in de armen.