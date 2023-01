Zeven dierenactivisten aangehouden na bezetting restaurant in Utrecht vanwege ‘foie gras’ op het menu

met updateDierenactivisten hebben vrijdagavond een restaurant in Utrecht bezet. Ze deden dat omdat daar foie gras op het menu staat, stellen ze. Een dierlijk product dat verboden is om in Nederland te maken, maar het mag nog wel verkocht worden, aldus de actiegroep. De politie hield zeven activisten aan.

Het gaat om restaurant Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt. In een persbericht laten de activisten van Active for Justice weten dat een groep van tien mensen daar sinds 19.00 uur een ‘ludieke bezetting’ houdt en weigert het restaurant te verlaten tot foie gras van het menu verdwijnt. ‘Sommige actievoerders hebben zich vastgeketend’, schrijven ze.

Er was veel politie op de been bij het restaurant aan de Lijnmarkt. Rond 21.00 uur begon de politie met het verwijderen van de vastgeketende actievoerders, iets meer dan een half uur later was het restaurant leeg. Zes activisten zijn aangehouden vanwege huisvredebreuk, zegt een politiewoordvoerder. Een zevende actievoerder is aangehouden omdat deze weigerde zijn ID te laten zien.

Per brancard afgevoerd

Bij de actie is ook iemand gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een gast die is uitgegleden over folders van de actievoerders. De gewonde is per brancard afgevoerd naar een ambulance.

Volledig scherm Veel politie op de been bij restaurant Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt in Utrecht. Dierenactivisten hebben het restaurant bezet omdat er foie gras op het menu zou staan. © AD

Buiten deelde activist Anne folders uit aan voorbijgangers. De actiegroep vindt dat foie gras (een gerecht gemaakt uit de lever van ganzen of eenden) van het menu moet, omdat hiervoor ganzen en eenden worden ‘vetgemest op een dusdanige wijze dat de lever opzwelt tot wel tienmaal de normale grootte’.

Stalen pijp in de keel

‘In de meeste gevallen gebeurt dit door (enkele malen per dag) dwangvoeding toe te passen, waarbij een stalen pijp tot wel 30 centimeter in de keel gaat om de vloeibare voeding naar binnen te krijgen’.

Volledig scherm Een gerecht met foie gras, ter illustratie. © dreamstime

Verder stellen ze: ‘Vanwege dierenleed is de productie in Nederland verboden, maar de verkoop mag vreemd genoeg wel nog’. De actievoerders vinden dat 2023 een goed jaar is om ‘dierenlevens boven winstbejag te verkiezen en foie gras definitief van het menu te laten verdwijnen’.

De eigenaar was niet blij

De dierenactivisten maken deel uit van de groep Active for Justice. Volgens woordvoerder Hektor waren er op het moment van de actie gasten in het restaurant. ,,De reacties waren gemixt”, zegt hij. ,,Sommigen waren sympathiek, anderen zijn weggegaan. De eigenaar was niet blij met onze actie.”

Volledig scherm Veel politie op de been bij restaurant Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt in Utrecht. Dierenactivisten hebben het restaurant bezet omdat er foie gras op het menu zou staan. © AD

De smalle Lijnmarkt stond vol met politie-auto's. Sommige voorbijgangers reageerden positief op de actie: ,,Wie moet er anders opkomen voor de dieren", riep een van hen. Anderen waren juist woedend over de actie. ,,Dit is ondernemers kapot maken.”

Volgens de actievoerders is diverse keren getracht met de eigenaar van het restaurant in gesprek te gaan, maar leidde dat nergens toe. ,,Uiteindelijk is er dan nog één ding dat je kunt doen: dat is de zaak bezetten", zegt activist Anne. Het restaurant liet vrijdagavond weten geen commentaar te willen geven op de actie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.