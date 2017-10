Zevende plaats voor HU-studenten met duurzame woning

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:28 Nabestaanden van gefusilleerde gevangenen van Kamp Amersfoort zijn vandaag voor het eerst aanwezig bij de herdenking van de executie. Het is dan precies 75 jaar geleden dat in de bossen bij Woudenberg vijftien verzetsstrijders en gijzelaars werden doodgeschoten. Hun vader of (over)grootvader werd als verzetsstrijder of gijzelaar gefusilleerd in de bossen nabij de Pyramide van Austerlitz. De meesten waren communist en afkomstig uit Amsterdam of het oosten van het land, vooral uit Deventer. De herdenking begint om 12.00 uur. Om 10.00 uur is in restaurant Bergzicht in Woudenberg een bijeenkomst.